射擊／備戰巴黎奧運獲金援 「證件妹」吳佳穎獲100萬贊助

剛射下巴黎奧運資格的射擊名將「證件妹」吳佳穎，今天在中華奧會及宏道運動發展基金會主席林鴻道安排下，收到森寶開發公司的企業贊助的新台幣100萬元，作為今年備戰奧運的財務奧援。

捐贈儀式今晚6點在台北凱撒飯店舉行，由森寶開發公司董事長簡元城代表，親手將一百萬元的支票捐贈給吳佳穎，希望她能無後顧之憂地四處征戰，為國爭光。

吳佳穎剛在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中完成拿門票目標，她在女子25公尺手槍決賽中射出第5名的成績，遞補搶下巴黎奧運資格，也是我國第17席奧運參賽資格。

吳佳穎曾奪得2014年世界射擊錦標賽10公尺空氣手槍季軍，同年仁川亞運和杜禕依姿、田家榛拿下女子團體10公尺空氣手槍銀牌；她雖在2016年里約奧運後歷經一段低潮期，但重新出發後，在射擊場上展現出堅強的意志力及穩定度，屢屢奪得佳績，2020東京奧運也射下女子25公尺手槍項第5名。

吳佳穎今天出席捐贈儀式，還特地準備從印尼帶回來的麝香貓咖啡豆，贈與簡元城賢伉儷與林鴻道，不只是當地伴手禮，更希望將她在印尼拿下奧運門票的好運氣分享給體育路上的貴人。