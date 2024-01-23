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射擊／備戰巴黎奧運獲金援 「證件妹」吳佳穎獲100萬贊助
剛射下巴黎奧運資格的射擊名將「證件妹」吳佳穎，今天在中華奧會及宏道運動發展基金會主席林鴻道安排下，收到森寶開發公司的企業贊助的新台幣100萬元，作為今年備戰奧運的財務奧援。
捐贈儀式今晚6點在台北凱撒飯店舉行，由森寶開發公司董事長簡元城代表，親手將一百萬元的支票捐贈給吳佳穎，希望她能無後顧之憂地四處征戰，為國爭光。
吳佳穎剛在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中完成拿門票目標，她在女子25公尺手槍決賽中射出第5名的成績，遞補搶下巴黎奧運資格，也是我國第17席奧運參賽資格。
吳佳穎曾奪得2014年世界射擊錦標賽10公尺空氣手槍季軍，同年仁川亞運和杜禕依姿、田家榛拿下女子團體10公尺空氣手槍銀牌；她雖在2016年里約奧運後歷經一段低潮期，但重新出發後，在射擊場上展現出堅強的意志力及穩定度，屢屢奪得佳績，2020東京奧運也射下女子25公尺手槍項第5名。
吳佳穎今天出席捐贈儀式，還特地準備從印尼帶回來的麝香貓咖啡豆，贈與簡元城賢伉儷與林鴻道，不只是當地伴手禮，更希望將她在印尼拿下奧運門票的好運氣分享給體育路上的貴人。
林鴻道表示，宏道運動發展基金會今年已經媒合了7家企業，各贊助了7名國手100萬元，森寶開發跟吳佳穎是第8位；這項任務對選手意義深重，讓他們在備戰的路上，獲得器材、營養、培訓、運動傷害防護、醫療甚至旅行的資源，而得以全然無後顧之憂的去參賽，為國爭金奪冠，所以宏道基金會很樂於扮演企業與選手之間的媒合角色，搭起彼此互動的橋樑。
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