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游泳／王冠閎生日大禮 仰德集團贊助拚奧運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王冠閎（左）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
王冠閎（左）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供

杭州亞運奪下銀牌的我國「蝶王」王冠閎，今天22歲生日有好消息，仰德集團宣布，將贊助王冠閎及體操「亞洲貓王」唐嘉鴻，希望二位年輕好手再接再厲，專心訓練，提升技術，期盼2024巴黎奧運會再創高峰。

仰德集團自2018年雅加達亞運會後，長期贊助台灣跨欄好手陳奎儒，2021年繼續培養我國際運動人才，增加游泳王冠閎及體操唐嘉鴻兩位年輕選手，並提供每人一年新台幣60萬元的資助，讓選手在訓練、營養補給各方面獲得支持，無後顧之憂全力參與國際賽事提升運動成績。

許育瑞董事長表示，仰德集團秉持「關懷在地情，力行向未來」的經營理念，期透過長期贊助台灣優秀運動員，培養國際運動人才進軍國際運動競賽，積極提升台灣國際形象，為國家爭取榮耀，「選手的黃金運動生涯有限，集團一定會在選手最需要的時候，提供最及時的幫助。」

王冠閎去年杭州亞運在男子200公尺蝶式決賽以1分54秒53拿下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒；唐嘉鴻雖因傷錯過亞運，但復出後在國際體操總會（FIG）世界挑戰賽法國巴黎站摘下男子單槓金牌，都是奧運備受期待的選手。

中華奧會副主席陳士魁致詞時指出，許董事長看到2位選手在東京奧運期間優異的表現，十分激賞，三年來無條件協助與支持，去年唐嘉鴻不慎受傷，許董事長也時時關心，在得知復原狀況良好，可以再繼續參加比賽後十分開心；王冠閎在杭州亞運會奪得銀牌，突破游泳運動25年獎牌荒，許董事長倍感欣慰，也期許這兩位選手在今年的競技場上可以繼續發光發熱。

唐嘉鴻感謝許董事長的贊助，除了讓他在競技場上無後顧之憂，也能激勵基層或具有潛力的選手，更有動力邁向國際舞台展現出更卓越的運動表現。

王冠閎同樣謝謝許董事長熱心贊助與不求回報，他也同樣抱持著感恩的心，在巴黎奧運繼續努力加油。

唐嘉鴻（左一）和王冠閎（右一）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
唐嘉鴻（左一）和王冠閎（右一）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
唐嘉鴻（左一）和王冠閎（右一）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
唐嘉鴻（左一）和王冠閎（右一）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
唐嘉鴻（左）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供
唐嘉鴻（左）獲得仰德集團贊助，中華奧會副主席陳士魁見證。圖／中華奧會提供

王冠閎 亞運 唐嘉鴻

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