快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼羽賽／台小將打出驚奇 會外賽拍下日名將桃田賢斗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃郁豈奪。圖／合庫隊提供
黃郁豈奪。圖／合庫隊提供

屬於BWF超級500系列的印尼名人賽今天在雅加達點燃戰火，台將馬上傳出捷報，補進男單會外賽的小將黃郁豈面對日本2屆世錦賽金牌得主桃田賢斗，首局瓦解對手2個局點危機，直落拍下日本名將，會外賽首戰就打出驚奇。

29歲的桃田賢斗2019年連奪亞錦賽和世錦賽金盃，加上BWF賽事橫掃9冠，聲勢如日中天，但2020年在馬來西亞發生車禍，面部受傷後成績就不如以往，東京奧運也意外在小組賽爆冷出局，世界排名從最高的第1滑落到現在的37名。

黃郁豈世界排名54，首度面對前球王展現抗壓性，首局雖浪費12：6領先，但局沒2度瓦解桃田賢斗「局末點」，反以23：21先下一城。

第二局黃郁豈2度取得7分領先，但又遭桃田賢斗15：15追平，但黃郁豈沒讓領先易主，全場不曾落後，20：20再連下2分，以22：20淘汰日本名將。

印尼名人賽總獎金42萬美元，今天進行會外賽和部分會內賽賽程，列男雙會內賽第6種子的「麟洋配」王齊麟／李洋、李家雙胞胎李芳任／李芳至都將上陣。

剛在印度公開賽奪下本季首冠的「一姊」戴資穎，印尼名人賽沒參戰，回台準備3月展開的歐洲賽程。

黃郁 桃田賢斗 世錦賽

延伸閱讀

印度羽賽／王齊麟生日輸球 「麟洋配」遭日組合逆轉無緣8強

印度羽賽／挑戰失敗露笑容 戴資穎解釋：沒想到差這麼多

印度羽賽／排名回升第3 戴資穎直落2闖頭關

奧運選手王齊麟、王冠閎出席時尚活動「比比賽還緊張」

相關新聞

印尼羽賽／台小將打出驚奇 會外賽拍下日名將桃田賢斗

屬於BWF超級500系列的印尼名人賽今天在雅加達點燃戰火，台將馬上傳出捷報，補進男單會外賽的小將黃郁豈面對日本2屆世錦賽...

亞洲盃0進球0勝 中國男足寫最差紀錄

令14億人失望的一屆恥辱盃賽，中國男足3戰0進球，幾乎手握淘汰券！亞洲盃小組賽末輪，中國在23日凌晨迎戰東道主卡達，賽前卡達提前晉級、以替補群出戰，但中國隊最終仍0：1落敗，隊史首次在亞洲盃單屆0進球

擊劍／合豐盃全國兒童少年擊劍積分賽 中外選手近千人參賽

2024第一次合豐盃全國兒童少年擊劍積分賽，1/20-1/21共計2天於新北市立林口高級中學開賽。 吸引全國各地擊劍基層教練帶領選手參與、及北中南知名擊劍俱樂部，更有來自馬來西亞、香港、菲律賓..等

PGA／單輪10博蒂 俞俊安並列第3

我國旅美高球好手俞俊安，美巡賽新賽季第二站就打出佳績，昨在美國運通菁英賽最終輪狂抓10鳥，一度和領先者差1桿，可惜最後第...

LOL／征戰英雄聯盟PCS春季賽 中信飛牡蠣經理期待很高

休賽季補強動作頻頻的台灣電競職業戰隊中信飛牡蠣，近期以全新陣容征戰英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）春季聯賽，經理四葉表示...

高球／日立盃3Power高球賽 TPGA聯軍豪取賽史首冠

「2024日立盃高爾夫球賽」結合國內高球三大職業協會TLPGA台灣女子職業高爾夫協會、TPGA台灣職業高爾夫協會、TSP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。