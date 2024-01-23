印尼羽賽／台小將打出驚奇 會外賽拍下日名將桃田賢斗

屬於BWF超級500系列的印尼名人賽今天在雅加達點燃戰火，台將馬上傳出捷報，補進男單會外賽的小將黃郁豈面對日本2屆世錦賽金牌得主桃田賢斗，首局瓦解對手2個局點危機，直落拍下日本名將，會外賽首戰就打出驚奇。

29歲的桃田賢斗2019年連奪亞錦賽和世錦賽金盃，加上BWF賽事橫掃9冠，聲勢如日中天，但2020年在馬來西亞發生車禍，面部受傷後成績就不如以往，東京奧運也意外在小組賽爆冷出局，世界排名從最高的第1滑落到現在的37名。

黃郁豈世界排名54，首度面對前球王展現抗壓性，首局雖浪費12：6領先，但局沒2度瓦解桃田賢斗「局末點」，反以23：21先下一城。

第二局黃郁豈2度取得7分領先，但又遭桃田賢斗15：15追平，但黃郁豈沒讓領先易主，全場不曾落後，20：20再連下2分，以22：20淘汰日本名將。

印尼名人賽總獎金42萬美元，今天進行會外賽和部分會內賽賽程，列男雙會內賽第6種子的「麟洋配」王齊麟／李洋、李家雙胞胎李芳任／李芳至都將上陣。

剛在印度公開賽奪下本季首冠的「一姊」戴資穎，印尼名人賽沒參戰，回台準備3月展開的歐洲賽程。