澳網／只花58分鐘橫掃對手 謝淑薇混雙也闖8強

昨天先拿到女雙8強門票，我國女網「一姊」謝淑薇今天延續墨爾本連勝，且和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）只花58分鐘就擊敗荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／摩納哥搭檔尼斯（Hugo Nys），另張8強門票到手。

謝淑薇澳網前就宣布，今年第一場大滿貫將是生涯最後一次挑戰大滿貫單打，女單會外賽出局後她重心就放在雙打，女雙和混雙都高居第2種子，兩項也持續挺進。今天只有混雙賽程的謝淑薇，面對荷蘭、摩納哥聯軍，首盤把握住第6局破發機會，以6：3先下一城，第二盤更在1：2下連保帶破連拿5局，以6：2拿下比賽勝利。

謝淑薇女雙和2021年奪下溫布頓金盃的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，台比組合名列第2種子，昨天逆轉勝闖進8強，下戰對手之一又是素爾絲，她和巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）列第9種子，將和謝淑薇組合爭4強門票。

今天另名台將吳芳嫺先在女雙第三輪登場，可惜和中國搭檔朱琳以3：6、5：7不敵列11種子烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），無緣和謝淑薇同闖8強。