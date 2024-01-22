PGA／2桿差錯過金盃 俞俊安仍滿意10博蒂表現

我國高球好手俞俊安今天在美國運通菁英賽（The American Express）決勝輪狂抓10鳥，可惜以2桿差距錯過美巡賽首冠，但他仍開心單輪低於標準桿9桿的表現超出個人預期，期待保持良好氣勢，早日迎接金盃。

25歲的俞俊安去年初因膝蓋手術缺席比賽4個月，新賽季第一站雖遭淘汰，本周第二站就展現爭冠本錢，決賽輪前16洞就射下10隻小鳥，可惜第18洞開球掉入沙坑，吞下單日唯一柏忌，最終以261（-27）桿並列第3作收。

雖錯過生涯第一座PGA金盃，俞俊安仍滿意今天表現，「我很高興能打出單輪負9桿的成績，這超出了我的預期。」他提到今天揮桿感覺很好，推桿效果也非常好，「我希望我能保持良好的氣勢，早日成為冠軍。」

18洞抓下10隻小鳥是俞俊安職業生涯的單輪最佳表現，且大部分都來10呎內的推桿，最長的一推出現在第14洞，他推進了19呎博蒂，也讓他在最後一輪首度躍居並列領先。

第18洞用三號木開球卻掉進球道沙坑後，俞俊安吞下唯一的柏忌，「桿面有點開掉，球掉進右邊的沙坑。那個沙坑很深，我只能把球打回球道上，然後因為風的原因，我誤判了第三桿的距離，所以打短了，吞下柏忌，很遺憾。」

接續俞俊安將投入農保公開賽（Farmers Insurance Open），他透露夏威夷索尼公開賽失利後，他增加了一名新的團隊成員來提升他的球場管理技能，「他為我提供球場策略的建議，這很有幫助，給了我很大的信心，我希望我能在接下來的一周取得好成績。」