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印度羽賽／今年首冠很特別 戴資穎笑稱球迷以為她姓「穎」

中央社／ 台北21日電
戴資穎場上擊球。 法新社
戴資穎場上擊球。 法新社

台灣羽球好手戴資穎今天在印度羽球公開賽決賽，以21比16、21比12擊敗中國女將陳雨菲，拿下個人在賽史首冠。賽後戴資穎笑說，在印度打球的加油聲滿特別，當地球迷都以為她姓「穎」。

戴資穎的好人緣讓她號稱「全球主場」，就連在印度也不例外。戴資穎在接受中央社訪問時提到，在這打球感覺非常特別，球迷的加油聲都是喊Tai Tzu、TaiTzu，所以每次聽到這種加油聲就知道是當地球迷，因為他們好像都以為她姓「穎」。

談到這場女單冠軍戰，戴資穎自認表現還不是很好，「我覺得自己的身體狀況還不是很好，雖然可以和傷勢共存，但回台灣之後還是有很多地方要再進行調整。」

戴資穎終結對陳雨菲的4連敗後，近期馬來西亞公開賽、印度公開賽對戰都順利獲勝，戴資穎提到，「我們2個人都是連續2週參賽，體能多少都有受到影響，所以我就是專注在球場上，該拿到的分數就必須要拿下來。」

今年首座冠軍入袋，戴資穎強調，其實每年比賽都很多，「1場冠軍不代表什麼，尤其今年大家重點都放在奧運，我就是持續保持健康，藉由比賽盡快修正所有缺點。」

戴資穎 陳雨菲 羽球

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