足球／日、韓強權皆爆冷 亞洲盃各隊都進步

正如日本主帥森保一所說，亞洲盃場場不可小覷、次輪強權皆遭爆冷！亞洲盃次輪賽事，最被看好的日、韓竟都未能取勝，先是日本大爆冷門，以1：2敗給伊拉克，在分組落居第2；隨後出賽的南韓也一路落後給約旦，最終驚險靠著對手烏龍球才扳平，但也屈居分組第2。其餘強權如澳洲、卡達、伊朗都取勝，仍不約而同是1：0小勝，足見亞洲各隊逐漸進步。

日韓雙雄遭爆冷！

亞洲盃次輪賽事戰罷，出線局勢相當詭譎，賽事最被看好的前二強日本與南韓，竟都未能取勝，若強權最終未如預期以小組第一出線，將會攪亂淘汰賽的對陣表！先爆出冷門的是日本隊，他們次輪面對伊拉克，上半場就因為門將防守瑕疵，慘遭伊拉克旅外選手侯賽因連進2球，雖然藍武士下半場靠著旅歐隊長遠藤航破門，但終場仍以1：2不敵對手，意外落居分組第2。

日本意外的落敗，也確定同組的伊拉克提前以小組第一出線，同時，日本高機率會落到淘汰賽籤表另一側，首戰將可能遇上E組頭名，而E組正是亞洲盃第二被看好的南韓所在分組，20日晚間南韓也隨之爆出冷門。

南韓迎戰約旦的比賽，雖靠著隊長孫興愍點球首開紀錄，但隨後因為烏龍球、失誤，慘遭約旦逆轉，幸虧尾聲讀秒階段，靠著旅歐好手黃仁范製造約旦球員烏龍球扳平，南韓才勉強拿到平局、1個積分，暫居E組第二。眾所矚目的日韓交手，提前在淘汰賽16強就上演，機會並不小。







南韓爆冷與約旦戰成平局。(photo from AFC Facebook Officials)

亞洲各隊進步

根據《日本時報》報導，南韓主帥克林斯曼賽後提到，本就預期這是場艱難的比賽，末輪必須全力對馬來西亞搶勝、確保出線資格。

除了日韓之外，其餘強權雖有取勝，但也都是1：0小勝，卡達1：0擊敗塔吉克、確保小組頭名出線，澳洲1：0戰勝敘利亞，伊朗1：0擊敗香港，說明亞洲各國足球實力都在進步當中、逐漸與世界接軌，正如日本主帥森保一所說「場場都不可小覷」。

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