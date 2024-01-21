馬拉松／中華田協祕書長王景成鳴槍貴賓之一 亞洲錦標賽陳雅芬第10
2024香港渣打馬拉松賽暨第19屆亞洲馬拉松錦標賽，今天清晨6點鳴槍起跑，我國除「黑色閃電」蔣介文和陳雅芬出賽，中華田徑協會祕書長王景成更以亞洲田徑總會獨立理事身分，榮邀擔任賽事鳴槍貴賓。
經過全程馬拉松42.195公里競跑，蔣介文跑出2小時33分32秒名列第16，女子選手陳雅芬以2小時58分06秒第10位完賽，擔任中華隊領隊的王景成也特別在終點等待，寬慰兩位選手竭盡心力完賽，鼓勵他們再接再厲，不斷突破全馬瓶頸。
男子組冠軍由印度辛格（Man Singh）以2小時14分19秒率先衝線，中國大陸黃永政以2小時15分24秒獲得第二名，吉爾吉斯選手里拉（Tiapkin Llia）以2小時18分18秒名列第三；女子組由蒙古希希格賽克（Galbadrakh Khishigsaikhan）以2小時33分50秒排名第一名，吉爾吉斯薩塔羅娃（Satarova Gulshanoi）以2小時36分32秒獲得第二，中國大陸李應美以2小時40分14秒排在第三名。
除了擔任中華隊領隊，王景成以亞洲田徑總會獨立理事身分，受到禮遇及邀請，他與亞洲田總主席達蘭將軍共同擔任手持「終點衝線帶」特別貴賓，迎接並祝賀亞洲馬拉松賽第一名選手衝抵終點。
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