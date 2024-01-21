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NFL／泰勒絲為美式足球帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

中央社／ 洛杉磯20日專電
泰勒絲穿著男友背號的外套。 美聯社
泰勒絲穿著男友背號的外套。 美聯社

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星的戀情，刺激球賽收視率，帶來年輕女性觀眾；媒體報導，泰勒絲效應因此拉近了父女關係。

國家廣播公司（NBC）「今日秀」（TODAY）節目報導，泰勒絲與職業美式足球（NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）的公開戀情，為球賽帶來了大批全新的觀眾，這群觀眾特徵是年輕、女性。

去年9月泰勒絲現身堪薩斯酋長隊比賽，當時她與凱爾西的母親在包廂看比賽，身上穿著紅白配色的酋長隊外套，兩人的戀情就此曝光。在那之後，泰勒絲多次現身美式足球比賽。

NBC報導，去年10月酋長隊對上紐約噴射機的「週日夜美式足球」（Sunday Night Football），泰勒絲的現身衝高收視率，平均觀眾達2700萬人，這是自上一屆的超級盃以來，收視率最高的週日美式足球比賽。

報導指出，泰勒絲的出現，為比賽吸引了200萬女性觀眾，其中12歲到17歲的青少女觀眾增加了53%。除了收視率飆升，酋長隊門票、球衣銷售也出現爆炸性成長。

「今日秀」節目訪問一位康乃狄克州（Connecticut）父親的客廳，他說7歲女兒因為泰勒絲而變成美式足球的球迷。

他說，因為泰勒絲的出現，讓一般的美式足球比賽變得像是超級盃一樣，平常不太關注球賽的人，都想要一起看。他說「所有人都想跟我一起坐著看美式足球」，女兒變得主動，指定要看美式足球賽。

這位父親樂見藉此拉近父女關係，認為這是雙贏局面，父女之間有更多時間相處，為的是各自喜歡的對象。

「今日美國報」（USA Today）主跑泰勒絲的記者威斯特（Bryan West）在「今日秀」節目說，泰勒絲去看NFL比賽只是為了個人的樂趣，卻為比賽吸引了一批全新的觀眾。酋長隊執行長韓特（Clark Hunt）證實，女性觀眾成長很多。

超級盃 堪薩斯酋長 NFL

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