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澳網／只失3局強勢闖8強 約克維奇追平費德勒大滿貫紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇輕鬆晉級8強。 歐新社
約克維奇輕鬆晉級8強。 歐新社

尋求澳網第11座金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），離目標再近一步，今天第四輪他面對法國好手曼納利諾（Adrian Mannarino）展現絕對主宰力，前兩盤都賞給對手「鴨蛋」，全場只失3局下以6：0、6：0、6：3強勢拿到8強門票。

35歲的曼納利諾韌性極強，列澳網20種子的他今年單打前三輪「打好打滿」，都是打到第五盤才出線，今天面對小約更在開賽第一局就取得40：15的兩個「破發點」機會，但小約不但瓦解危機，還連保帶破連拿6局；第二盤小約一度摸自己左腳踝，面露不適表情，但卻再賞給對手「鴨蛋」。

曼納利諾直到第三盤第一個發球局才終於保發，但完全無法撼動小約，成為小約澳網跨季32連勝的配角。

約克維奇澳網跨季32連勝。 歐洲新聞圖片社
約克維奇澳網跨季32連勝。 歐洲新聞圖片社

澳網8強門票到手，小約累積58度大滿貫打進8強，追平退役傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）紀錄，下戰他將遭遇希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和美國弗里茲（Taylor Fritz）對戰的勝家。

列頭號種子的小約只差3勝就能奪下生涯第25座大滿貫，ATP金盃數也可以朝第99座邁進；已累積澳網10冠的小約在墨爾本還有一項超狂紀錄，過去6次只要名列頭號種子，小約奪冠率是完美的百分之百。

澳網 Roger Federer Stefanos Tsitsipas

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