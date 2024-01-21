印度羽賽／戴資穎今決戰陳雨菲

延續去年底BWF年終賽捧冠氣勢，我國「一姊」戴資穎新賽季首站就打進馬來西亞公開賽決賽，昨天印度公開賽4強再拍下新加坡對手楊佳敏，決賽門票到手，跨季連3站打進最終戰，今天下午將和東京奧運奪金的中國大陸名將陳雨菲爭冠，上演第27度「海峽對決」。

小戴上周馬來西亞公開賽決賽遭南韓「世界球后」安洗瑩3局逆轉，錯過2024年首冠；印度公開賽兩位女單「F4」名將同屬籤表上半部，但安洗瑩前天8強賽打到第2局傷退，讓世界排名20的楊佳敏挺進4強。

昨天和楊佳敏第5度對決，小戴第二局一度陷入9：15落後，但先連趕4分縮小差距，13：17時更打出6：0攻勢一舉超前，最終以21：13、21：18打下對戰5連勝，且5戰都一局未失過關。

克服第二局最多6分落後，小戴說當下沒想太多，「因為她的速度很快，所以我只能在一些出球上限制她的速度。」

今天將是小戴跨季連3站打進決賽，爭奪本季首冠對手是熟面孔陳雨菲，兩位「一姊」上周馬來西亞4強賽就曾碰頭，當時由小戴上演3局逆轉勝，打下26度交手的第18勝。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，我國世界排名13的混雙組合葉宏蔚／李佳馨也打進4強，可惜昨天在1小時14分鐘的馬拉松大賽遭泰國組合德差蓬／莎希莉逆轉。