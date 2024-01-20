射擊／亞錦賽男子定向飛靶 李孟遠以1分之差擊退印度摘金

台灣好手李孟遠今天在亞洲飛靶錦標賽男子定向飛靶決賽，射出57分，以1分之差擊退印度選手納魯克，收下金牌，開季首站有了一個好的開始。

李孟遠開季首站出征在科威特舉行的亞洲飛靶錦標賽，為巴黎奧運資格賽之一，但因他早已在去年亞洲射擊錦標賽，為台灣拿下1張巴黎奧運男子定向飛靶門票，無法再搶奧運席次，因此此行主要以賽代訓、維持手感。

李孟遠這次在男子定向飛靶資格賽，5輪合計射出121分成績，其中第4輪更射出滿靶25分，以第3名之姿晉級決賽。

6名晉級選手在決賽先射20發後，將產生第6名，隨後每10發淘汰1人，直到金牌產生，李孟遠決賽手感火熱，一度連續命中39個泥盤。

李孟遠與印度選手納魯克（Anant Jeet SinghNaruka）鏖戰到最後，最終以57分，擊敗納魯克56分，拿下金牌。

「賽前就很渴望能拿下金牌。」李孟遠接受中央社記者訪問時表示，過去在決賽容易緊張到手足無措，希望能藉由闖進決賽，觀摩其他國家的選手經驗，讓心態更加平穩。

李孟遠表示，這面金牌也讓他增添信心，迎接接下來的賽事，目標在今年巴黎奧運摘金。

除了李孟遠摘金外，劉宛渝日前在女子不定向飛靶奪得金牌，且雙喜臨門，為台灣射下第7張奧運席次，中華隊這次亞錦賽以2金作收。