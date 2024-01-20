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印度羽賽／遭泰組合逆轉 葉宏蔚、李佳馨差2分錯過決賽
我國世界排名13的「黃金混雙」葉宏蔚／李佳馨印度公開賽打出突破表現，昨天8強賽拍下世錦賽金牌、南韓組合徐承宰／蔡侑玎，可惜今天4強賽遭世界排名第7的泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai）逆轉，無緣首度的BWF超級750賽事的決賽。
葉李配首局和泰國組合打得拉鋸，局末雖陷入16：18落後，但葉李配連趕5分逆轉，以21：18先下一城。
第二局由泰國組合取得泰半領先，葉李配雖從10：16落後追到15：18，但被對手連趕3分扳平戰局。
決勝局葉李配先取得9：5領先，雖被對手連拿5分超前，馬上回敬3：0攻勢，但2分領先沒能維持，一度陷入17：19落後，雖靠對手發球失誤19：19追平，不過葉宏蔚切球掛網讓對手先取得「賽末點」，達差蓬再以對角殺球收下勝利，在1小時14分鐘大戰逆轉搶下對戰3連勝和決賽門票。
雖以21：18、15：21、19：21遭逆轉，葉李配打進超級750系列賽4強，仍寫下合作新猷。
中華羽將共有2組選手打進印度公開賽4強，葉李配後就換「一姊」戴資穎上陣，小戴將對決世界排名20的新加坡女將楊佳敏，尋求對戰5連勝。
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