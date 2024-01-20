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江原冬青奧／韓國江原道暴雪 部分賽程受影響

中央社／ 首爾20日專電
目前正在舉行冬季青年奧運賽事的韓國江原道地區，在賽事開幕同時迎來大雪，部分賽程因天候因素調整。 中新社
目前正在舉行冬季青年奧運賽事的韓國江原道地區，在賽事開幕同時迎來大雪，部分賽程因天候因素調整。 中新社

目前正在舉行冬季青年奧運賽事的韓國江原道地區，在賽事開幕同時迎來大雪，部分賽程因天候因素調整，當地政府也啟動第一階段緊急應對措施，力求協助賽事順利進行。

韓國江原特別自治道於當地時間今天下午1時起啟動第一階段緊急應對措施，派遣693台除雪設備、5620名人力，動用4196公噸除雪劑投入除雪作業；韓國道路公設也針對易受暴雪影響的路段加派除雪人力。

據韓國氣象廳觀測，自19日至今天午後2時為止，江原道三陟市道溪邑積雪達22.5公分，江陵市王山面20.5公分、插唐嶺15.8公分，位於內陸的平昌測站積雪則為0.3公分。

氣象廳對江原道南部、北部及中部山地發布大雪警報，對位於山區的江原道太白市發布大雪注意報。大雪警報意指預測該地區24小時內積雪可達20公分以上、山區為30公分以上，注意報則為5公分以上。

韓聯社報導，進行雪橇賽程的會場在今天上午8時開始比賽時氣溫約為零下3度，體感溫度為零下8度左右，現場大雪不斷，除大會方、採訪媒體及參賽人員外，鮮有觀眾到場。

今早的雪橇賽程雖未受天候影響變更，但跳台滑雪、高山滑雪等部分賽程都出現提前或延後的狀況。大會方表示，後續仍可能因天候狀況調整賽程，並透過官網公布。

2024年第4屆江原冬季青年奧林匹克運動會1月19日至2月1日在韓國江原道舉行。

江原道知事金鎮台指示在冬青奧賽事期間全力支援除雪等相關工作，力求在比賽期間保持賽程及周邊交通順暢。

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