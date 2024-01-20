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世界聽障青年運動會添2金 游泳李翊菱破全國

中央社／ 台北20日電
台灣代表團20日在世界聽障青年運動會單日進帳2金1銀2銅，游泳小將李翊菱克服時差，3天內完成7項賽事，在女子200公尺自由式摘金，打破全國聽障紀錄。（中華民國聽障者體育運動協會提供）中央社
台灣代表團20日在世界聽障青年運動會單日進帳2金1銀2銅，游泳小將李翊菱克服時差，3天內完成7項賽事，在女子200公尺自由式摘金，打破全國聽障紀錄。（中華民國聽障者體育運動協會提供）中央社

中華隊今天在世界聽障青年運動會單日進帳2金1銀2銅，除危宇澤男子跳遠摘金外，游泳小將李翊菱克服時差，3天內完成7項賽事，且在女子200公尺自由式摘金，並打破全國聽障紀錄。

世界聽障青年運動會為全球14歲至18歲聽障青年運動選手所參加的比賽，中華隊這次共派出共16名選手遠征巴西聖保羅，參加田徑、游泳、羽球與3人制籃球等4項運動種類競賽。

賽前已手握女子游泳200公尺混合式、50公尺蝶式銅牌的李翊菱，今天在女子200公尺自由式決賽游出2分21秒49，搶下金牌，也將原先全國聽障紀錄送入歷史。

游泳隊教練陳怡仲接受中央社記者訪問時表示：「翊菱在這次備戰及參賽過程中遇到的最大的問題就是時差，11個小時的時差，需要在短短的2、3天調整過來，確實不容易。」

陳怡仲今天賽前也與李翊菱討論200公尺自由式決賽的配速及戰術，決定採取不同以往的方式做配速。陳怡仲透露：「翊菱在前半段採取主動進攻的方式，試圖拉開與對手的距離，後半段利用自己體力方面的優勢，保持領先的距離，並在最後15公尺做最後的衝刺。」

「200公尺自由式是翊菱最有機會站上頒獎台頂端的項目，賽前我們就評估有機會打破全國紀錄，也有機會奪金。」陳怡仲表示，這次翊菱參賽的項目，都有達到預期的成績，名次卻不如預期，有點可惜，但能在3天密集賽程內完成7個項目，且要面對列強挑戰，「能有這樣的表現，已經很值得給予掌聲及鼓勵。」

看著個頭嬌小的李翊菱，陳怡仲給予「辣椒小的辣」評價，在陳怡仲眼中，李翊菱熱愛游泳、很投入每次訓練，更清楚自身目標，最重要的是願意接受教練的指導與調整。

透過這次3面獎牌加持信心，陳怡仲期待，李翊菱明年聽障奧運能有更好的表現。

不僅游泳池畔，田徑場也傳出捷報，危宇澤繼男子100公尺銀牌後，今天在跳遠也有所斬獲，以6.35公尺奪金。

其他台將表現部分，陳昀暄女子400公尺獲得銀牌、楊天筆男子400公尺摘銅、3人制籃球奪銅，截至目前為止，中華隊累計4金5銀5銅。

田徑 籃球 羽球

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