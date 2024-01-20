巴黎奧運考察 駐法代表叮嚀提防扒手

巴黎奧運賽前考察團昨天拜會我國駐法國代表處，針對奧運各項需求提出報告，駐法代表吳志中允諾全力協助；他並提醒代表團教練及選手．加油團等，巴黎如同世界各大城市一樣，會有不肖分子，扒手會多一點，一旦遺失護照，代表處一定立即協助、沒有問題，最不可掉的東西是現金，掉了就沒辦法，要特別注意。

體育署帶領中華奧會組成考察團，近日密集參訪巴黎奧運重要場館，並專程前往駐法代表處，希望奧運前置作業和比賽期間都能獲得幫助。

吳志中表示，代表處資源豐富、人力充足，今年最重要任務就是讓巴黎奧運能夠圓滿成功。

巴黎奧運將在7月26日揭幕，吳志中表示，巴黎相隔100年舉辦奧運，法國政府非常重視，和代表處做了非常多溝通，「我們的角色就是到時會遇到的困難，儘量可以想辦法協助，能釋放的人力一定全部釋放出來，協助中華代表團有最好的運作，發揮最棒戰力，奪得金牌、獎牌。」

體育署長鄭世忠擔任考察團榮譽團長，也和吳志中交換不少意見；鄭世忠表示，到時希望能夠提供奧運組團的相關協助，不管交通運輸、中繼站、食物採購、駕駛人力、維安問題，奧會會再接續到7月，整團和代表處做很好的聯繫，務必完成組團工作，讓選手在比賽過程無後顧之憂。