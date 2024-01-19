印度羽賽／葉宏蔚李佳馨拍下世錦賽金牌 闖進混雙4強
超級750系列印度羽球公開賽混雙8強賽今天登場，台灣組合葉宏蔚與李佳馨以2個21比19，拍下去年世錦賽金牌、韓國組合徐承宰與蔡侑玎，挺進4強。
葉宏蔚與李佳馨去年曾合力拿下美國羽球公開賽、成都世大運混雙冠軍，目前世界排名第13，儘管開季並不順遂，首站馬來西亞公開賽在首輪出局，但本週在印度公開賽連過2關，闖進8強。
葉宏蔚與李佳馨8強賽碰上去年世錦賽金牌、世界第3的韓國組合徐承宰與蔡侑玎，兩組人馬過去2度過招都是在去年，包括在馬來西亞公開賽、杭州亞運，台灣組合都是以直落2吞敗。
台灣組合今天顯然已有對策，開賽一度以10比6領先，儘管隨後被對手超前，台灣組合在末段連得4分、要回領先，並以21比19搶下首局。
次局戰況膠著，台灣組合克服11比14落後，連得4分後來居上，儘管在20比18領先情況下，被對手化解1個賽末點，台灣組合仍沉穩應對，以21比19迎接勝利。
葉宏蔚與李佳馨搶下本季首張4強賽門票，下一戰將出戰泰國組合德查蓬（Dechapol Puavaranukroh）與沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），恐怕還有硬仗要打，對手為2021年世錦賽金牌。
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