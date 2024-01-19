NFL／牛仔啦啦隊長指控 包裝工球員對她們做「噁心行為」
NFL（國家美式足球聯盟）季後賽日前火熱展開，綠灣包裝工隊以48：32擊敗達拉斯牛仔隊。不過近日牛仔啦啦隊長公開指控，包裝工球員對她們做噁心行為。
本場比賽氣氛相當緊張，賽後達拉斯牛仔啦啦隊長拉西特(Darian Lassiter)在社群網站發布影片，表達對包裝工球員的行為感到震驚和失望。她指出，啦啦隊球員站在場邊時，球員們得分後就會走過來對他們大吼大叫。
啦啦隊長認為這違背體育精神，另一名啦啦隊成員也表示，由於球員們不停嘲笑她，差點哭了出來。這件事引發熱議，有球迷認為包裝工球員沒有保持謙遜和對女性尊重，目前包裝工隊官方尚未回應此事。
@darianlassiter The disrespect be crazy #nfl #playoffs #cowboys #packers #storytime #nflcheerleader ♬ original sound - Darian Lassiter
.@Luke_Musgrave19 with the 38-yard TD! #GBvsDAL | #GoPackGo— Green Bay Packers (@packers) January 14, 2024
📺: FOX pic.twitter.com/9lWhZRcO8B
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