快訊

上周才簽字離婚…台中麥當勞命案 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

NFL／牛仔啦啦隊長指控 包裝工球員對她們做「噁心行為」

聯合新聞網／ 綜合報導
達拉斯牛仔啦啦隊長拉西特。Darian Lassiter IG
達拉斯牛仔啦啦隊長拉西特。Darian Lassiter IG

NFL（國家美式足球聯盟）季後賽日前火熱展開，綠灣包裝工隊以48：32擊敗達拉斯牛仔隊。不過近日牛仔啦啦隊長公開指控，包裝工球員對她們做噁心行為。

本場比賽氣氛相當緊張，賽後達拉斯牛仔啦啦隊長拉西特(Darian Lassiter)在社群網站發布影片，表達對包裝工球員的行為感到震驚和失望。她指出，啦啦隊球員站在場邊時，球員們得分後就會走過來對他們大吼大叫。

啦啦隊長認為這違背體育精神，另一名啦啦隊成員也表示，由於球員們不停嘲笑她，差點哭了出來。這件事引發熱議，有球迷認為包裝工球員沒有保持謙遜和對女性尊重，目前包裝工隊官方尚未回應此事。

@darianlassiter The disrespect be crazy #nfl #playoffs #cowboys #packers #storytime #nflcheerleader ♬ original sound - Darian Lassiter

相關新聞

印度羽賽／戴資穎36分鐘快斬進4強 對戰何冰嬌6連勝

台灣羽球「一姊」戴資穎今天在印度公開賽8強戰遇上中國大陸好手何冰嬌，以21：12、21：12，直落二拿下勝利，只花36分...

桌球／3連勝德國削球手 林昀儒闖WTT多哈賽8強

「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在WTT多哈挑戰賽男單16強賽出賽，只用21分鐘、直落三擊退德國削球手菲盧斯（Ruwen Fi...

NFL／牛仔啦啦隊長指控 包裝工球員對她們做「噁心行為」

NFL（國家美式足球聯盟）季後賽日前火熱展開，綠灣包裝工隊以48：32擊敗達拉斯牛仔隊。不過近日牛仔啦啦隊長公開指控，包裝工球員對她們做噁心行為。 本場比賽氣氛相當緊張，賽後達拉斯牛仔啦啦隊長拉

足球／國家隊有安心後盾 足協與台北醫院攜手合作

中華民國足球協會理事長王麟祥與衛生福利部台北醫院院長鄭舜平今日宣布正式簽訂合作備忘錄，並邀請去年與台北醫院簽約結盟的世新...

世界聽障青年運動會 蕭安宇包辦羽球雙金

2024年聖保羅世界聽障青年運動會今天進入第2天賽事，台灣羽球小將蕭安宇包辦女單、混雙兩面金牌，代表團首金入袋

奧運／駐法代表吳志中力挺中華隊 提醒國人小心扒手

巴黎奧運賽前考察團今天拜會我國駐法國代表處，針對奧運各項需求提出報告，駐法代表吳志中允諾全力協助；他表示，代表處資源豐富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。