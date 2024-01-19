足球／國家隊有安心後盾 足協與台北醫院攜手合作

中華民國足球協會理事長王麟祥與衛生福利部台北醫院院長鄭舜平今日宣布正式簽訂合作備忘錄，並邀請去年與台北醫院簽約結盟的世新大學校長陳清河共同見證，確保國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助。

鄭舜平表示，運動難免碰撞，尤其足球又是需要力量、速度的激烈運動，即時的醫療照護絕對是不容忽視的，台北醫院「運動醫學中心」是選手的醫療後盾，將提供最即時有效的個別化醫療照顧，幫助運動員減少傷害、改善陳舊傷勢。

王麟祥表達感謝台北醫院的專業支持與協助，相信雙方可以促進更有效的合作，利用運動科學與運動醫學協助競技運動員減少運動傷害及預防傷害發生，並能在受傷後給予適當的醫療介入促使運動員能盡早回復正常訓練。

中華女足代表隊李翊汶選手分享足球比賽常常有受傷的情形，透過專業運動科學的幫助，讓運動員在訓練上可以得到加乘的效果，這樣的合作也讓選手在場上可以無後顧之憂的拚戰。

中華男足代表隊新台灣人安以恩則表示，足球本身就是很高強度與激烈的運動，受傷是難免的事，國際賽又更激烈，有了台北醫院的支持，透過休息與專業的醫療介入，除了加速恢復過程以外，更能延續自身的運動生涯。