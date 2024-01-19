世界聽障青年運動會 蕭安宇包辦羽球雙金

2024年聖保羅世界聽障青年運動會今天進入第2天賽事，台灣羽球小將蕭安宇包辦女單、混雙兩面金牌，代表團首金入袋。

首屆世界聽障青年運動會在巴西聖保羅舉行，台灣代表團這次派出共16名選手、7名教練，角逐田徑、游泳、羽球與3人制籃球4種運動競賽，並配有隨行醫師、運動防護員及手語翻譯員等團本部人員協助各項參賽事宜。

昨天在首日賽事中，來自成德高中的田徑小將危宇澤，在男子100公尺決賽，飆出個人生涯最佳11秒07，一舉勇奪銀牌，加上陳昀暄、李翊菱相繼在田徑女子100公尺、游泳女子200公尺混合式鍍銅，幫助台灣代表團進帳1銀2銅。

被視為奪牌熱門、擔任開幕式掌旗官的蕭安宇，今天在女單決賽頂住壓力，尤其媽媽和阿姨特地飛往巴西應援，她輕鬆擊敗地主好手，替台灣勇奪本屆賽事首面金牌，與林佳勳搭檔的混雙，同樣摘下金牌；林佳勳則因自身失誤過多，在男單項目鍍銀。

教練曾育玲接受中央社採訪時指出，蕭安宇發揮得還不錯，「原本就設定她會拿金牌」。至於男單的林佳勳，她認為絕對有奪金的實力，「昨天循環賽打同一個對手，他也是3局輸，所以晚上有跟他聊一下，調整場上的戰術」。

由於林佳勳看不太懂手語、唇語，因此曾育玲只能透過手寫方式，下達場上戰術，可惜愛徒在決賽的狀態有點沒有到位，曾育玲透露：「感覺得出來他很失落，因為太想要金牌，不過我也鼓勵他，表現比昨天好很多，包含心態、控球都有所進步。」

另外，田徑隊唯一女將陳昀暄在200公尺勇奪銀牌；游泳隊的劉宗翰拿下男子50公尺蛙式銀牌，李翊菱則在女子50公尺蝶式鍍銅。目前台灣代表團累計2金4銀3銅。