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桌球／3連勝德國削球手 林昀儒闖WTT多哈賽8強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台灣桌球好手林昀儒。 新華社
台灣桌球好手林昀儒。 新華社

「沉默刺客」林昀儒今天凌晨在WTT多哈挑戰賽男單16強賽出賽，只用21分鐘、直落三擊退德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus），挺進8強戰，將對上斯洛伐克選手汪洋。

世界排名第7的林昀儒過去在國際賽與菲盧斯4次對戰，雙方各取2勝，不過最近兩次都是由林昀儒勝出，且1局未失，今天劇本相同。

首局林昀儒一度取得5分領先，但被菲盧斯追上以9：9戰平，所幸林昀儒回穩連得2分，先搶下首局；第2局開始林昀儒只有前段糾纏，3：3平手後，林昀儒連取3分，拉開差距最後以11：7拿下，第3局更是開局就一路領先到底，以11：3取得勝利。

只不過其他台將在16強止步，馮翊新面對南韓選手林鐘勳雖先取首局，但仍以1：3落敗，高承睿對上世界排名24的日本好手戶上隼輔，雖在第2局扳平，但接下來連丟2局落敗。

台灣一姐鄭怡靜更可惜，面對17歲的德國選手考夫曼（Annett Kaufmann），前3局取得2：1領先，第4局錯過賽末點後，反倒連丟兩局，2：3遭逆轉讓出8強門票，女單剩下昨日勝出的陳思羽打進8強。

林昀儒 陳思羽 挑戰賽

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