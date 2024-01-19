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奧運／駐法代表吳志中力挺中華隊 提醒國人小心扒手

聯合報／ 記者藍宗標／巴黎即時報導
體育署長鄭世忠（右）拜會駐法代表吳志中。圖／體育署提供
體育署長鄭世忠（右）拜會駐法代表吳志中。圖／體育署提供

巴黎奧運賽前考察團今天拜會我國駐法國代表處，針對奧運各項需求提出報告，駐法代表吳志中允諾全力協助；他表示，代表處資源豐富、人力充足，今年最重要任務就是讓巴黎奧運能夠圓滿成功。

體育署帶領中華奧會組成考察團，近日密集參訪巴黎奧運重要場館，今天專程前往駐法代表處，希望奧運前置作業和比賽期間都能獲得幫助。

吳志中表示，巴黎相隔100年舉辦奧運，法國政府非常重視，和代表處做了非常多溝通，「我們的角色就是看到時會遇到的困難，儘量可以想辦法協助，能釋放的人力一定全部釋放出來，協助中華代表團有最好的運作，發揮最棒戰力，奪得金牌、獎牌都有。」

巴黎奧運將在7月26日揭幕，將會吸引大批人潮，吳志中建議國人到時可以放鬆身心，好好欣賞這座全最美城市，他說：「台灣和法國關係不錯， 大家都知台灣、台灣人，法國會給我們很棒的接待。」

吳志中不忘提醒，巴黎如同世界各大城市一樣，會有不肖份子，扒手會多一點，一旦遺失護照，代表處一定立即協助、沒有問題，最不可掉的東西是現金，掉了就沒辦法，同胞來到巴黎要注意。

體育署長鄭世忠擔任考察團榮譽團長，今天和吳志中交換不少意見；鄭世忠表示，請吳大使和團隊能夠提供奧運組團的相關協助，不管交通運輸、中繼站、食物採購、駕駛人力、維安問題，奧會會再接續到7月，整團和代表處做很好的連繫，務必完成組團工作，讓選手在比賽過程無後顧之憂。

駐法代表吳志中允諾全力協助巴黎奧運中華代表團。記者藍宗標／攝影
駐法代表吳志中允諾全力協助巴黎奧運中華代表團。記者藍宗標／攝影
巴黎奧運賽前考察團拜會我國駐法國代表處。圖／體育署提供
巴黎奧運賽前考察團拜會我國駐法國代表處。圖／體育署提供

體育署

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