巴黎奧運／體育署參訪團拜會駐法代表處 吳志中大使全力相挺

巴黎奧運將於7月26日開幕，由體育署組成的巴黎奧運參訪團今天也拜會中華民國駐法國代表處，和駐法大使吳志中進行討論，希望在奧運的前置作業和賽事期間能提供幫助。

吳志中在接受媒體訪問時說道，駐法代表處資源和人力應該可以說是最充沛的，「現在最重要的任務，就是幫助台灣代表隊能順利、安全地完成奧運，一定要讓巴黎奧運成為歷屆台灣參賽的最大亮點」。

吳志中也提到，巴黎道路狹窄，交通到時候一定會是一大問題，「如果到時候台灣代表團有租車的話，駐法處這裡也會盡全力提供幫助」。

至於代表團和奧運期間的安全問題，吳志中強調，駐法處一直都有跟法國警方保持密切聯繫，一定會讓訊息充分傳遞出去。

體育署長鄭世忠說：「其實就跟歷屆奧運一樣，政府一直都很重視交通、中繼站、食物採購等服務，這些也都有賴駐法處的全力幫忙，才能讓今年奧運圓滿成功。」