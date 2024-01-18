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桌球／WTT杜哈挑戰賽 陳思羽闖進女單8強

中央社／ 台北18日電
陳思羽。
陳思羽。

儘管稍早在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽混雙8強失利，陳思羽稍作休息後在女單16強賽上陣，以3比0力挫香港選手杜凱琹，收下8強門票。

世界排名第49的陳思羽本週在卡達舉行的WTT杜哈挑戰賽，女單首輪以直落3橫掃匈牙利選手杜拉（Madarasz Dora），16強賽出戰香港選手杜凱琹，自雙方2012年首度交手以來，陳思羽取得7勝5敗對戰優勢，且近期4連勝，自2019年以來就未曾輸過。

首局戰況拉鋸，陳思羽在錯過1個局點後，隨後又化解對手2個局點機會，以14比12搶下1局，次局在3比2領先情況下，以一波8比3攻勢甩開對手，以11比5搶先聽牌。

陳思羽第3局面對對手緊追不捨，在6比6平手時，以5比1攻勢關門，以11比7迎接勝利，8強賽將碰上泰國選手帕拉南（Orawan Paranang）。

另外，在女雙鄭怡靜與李昱諄、混雙林昀儒與陳思羽先後分別在首輪、8強出局後，「師徒檔」莊智淵與高承睿成為這次僅存台灣雙打組合。

莊智淵與高承睿8強賽面對比利時組合艾雷葛洛（Martin Allegro）與拉森福斯（Adrien Rassenfosse），在11比7搶下首局後，隨後以6比11、5比11、6比11連丟3局落敗，無緣晉級。

陳思羽 挑戰賽 莊智淵

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