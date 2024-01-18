高中體總拜會法國學校體育總會 簽訂合作備忘錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高中體總秘書長朱彩鳳（左2）與法國學校體育總會簽訂合作備忘錄。圖／高中體總提供
高中體總秘書長朱彩鳳（左2）與法國學校體育總會簽訂合作備忘錄。圖／高中體總提供

高中體總於17日至20日由祕書長朱彩鳳率國際組組長陳品佑、組員陳薇安拜會法國學校體育總會（UNSS），雙方也在今天簽訂合作備忘錄，針對未來交流計畫進行討論。

今天的簽署儀式由高中體總祕書長朱彩鳳與UNSS執行長奧里維（Olivier）共同簽訂MOU，上午高中體總成員也與UNSS副執行長塞迪克（Cedric）進行工作會談，針對未來交流計畫討論，成果頗豐，總結3點具體方向如下：

1. 高中體總及UNSS公告相關訊息給各學校單位，如各自學校有興趣進行相關交流活動，雙方將協助轉發資訊，並協助聯繫安排。

2. 針對年輕裁判進行交流，例如互相參與賽事吹判及研習等等。

3. 安排學校隊伍互訪交流，除了賽事之外，亦規劃文化體驗等活動。

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