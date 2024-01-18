高中體總拜會法國學校體育總會 簽訂合作備忘錄
高中體總於17日至20日由祕書長朱彩鳳率國際組組長陳品佑、組員陳薇安拜會法國學校體育總會（UNSS），雙方也在今天簽訂合作備忘錄，針對未來交流計畫進行討論。
今天的簽署儀式由高中體總祕書長朱彩鳳與UNSS執行長奧里維（Olivier）共同簽訂MOU，上午高中體總成員也與UNSS副執行長塞迪克（Cedric）進行工作會談，針對未來交流計畫討論，成果頗豐，總結3點具體方向如下：
1. 高中體總及UNSS公告相關訊息給各學校單位，如各自學校有興趣進行相關交流活動，雙方將協助轉發資訊，並協助聯繫安排。
2. 針對年輕裁判進行交流，例如互相參與賽事吹判及研習等等。
3. 安排學校隊伍互訪交流，除了賽事之外，亦規劃文化體驗等活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言