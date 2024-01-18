高中體總拜會法國學校體育總會 簽訂合作備忘錄

高中體總於17日至20日由祕書長朱彩鳳率國際組組長陳品佑、組員陳薇安拜會法國學校體育總會（UNSS），雙方也在今天簽訂合作備忘錄，針對未來交流計畫進行討論。

今天的簽署儀式由高中體總祕書長朱彩鳳與UNSS執行長奧里維（Olivier）共同簽訂MOU，上午高中體總成員也與UNSS副執行長塞迪克（Cedric）進行工作會談，針對未來交流計畫討論，成果頗豐，總結3點具體方向如下：