運動現況調查成果 112年規律運動人口達新高

教育部體育署委託世新大學進行「運動現況調查」，其中去年規律運動人口比例首度達到35%，而穿戴式裝置科技、居家健身則是未來趨勢。

體育署今天公布民國112年運動現況調查成果，國內民眾參與運動人口比例達82.6%，規律運動人口比例自103年以來，首度達到35%，其中年輕與中高齡男性、中年女性及白領為規律運動人口提升的主力。而規律運動7333定義為每週運動3次以上；每次運動30分鐘以上；運動時會流汗也會喘。

尤其從調查成果來看，COVID-19疫情後民眾重視健康體現在運動上，去年規律運動人口比例增加1.0%。體育署副署長洪志昌認為，「疫情後國人對於健康的概念提升，隨著疫情結束，比較好做分析。」

洪志昌提到，穿戴式裝置科技、居家健身成為主流，而「核心訓練」、「私人教練」及「運動是良藥」則逐漸受到重視。

女性規律運動增加，台北市立大學教授許瓊云認為，未達規律運動的女性可透過女性專屬運動課程，增加其運動頻率與意願，包含增開體適能系列、伸展操、皮拉提斯、瑜伽、羽球及飛輪等課程，「羽球可能是受到小戴（戴資穎）影響。」

為持續推廣全民運動，積極促進國民健康，體育署施行「運動i台灣2.0計畫」，洪志昌表示，以推展縣市體育活動、發展地方特色運動、優化運動友善服務、整合運動與健康促進及強化質精量足運動專業人力等方式，塑造運動風氣與民眾運動的習慣。