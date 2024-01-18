高球／種子培訓邁入新里程碑 潘政琮：比奪冠更有意義

我國高球好手潘政琮投入青少年種子培訓在今年邁入第10年，潘政琮基金會也在去年獲得美國青少年高爾夫協會（AJGA）獨家授權3年，將在今年起每年於國內舉辦三場AJGA國際系列賽，提供台灣甚至是亞洲年輕好手取得AJGA巡迴賽全卡資格的機會，潘政琮在今天出席記者會時也表示，能夠看見這些年輕好手的成長，也讓他得到比奪冠更多的成就感。

從大學時期就會利用假期返台分享旅美經驗的潘政琮，自2019起獨立冠名贊助美國本土AJGA賽事，幫助我國年輕好手一年能取得12張外卡參賽，進而透過這些賽事爭取積分和曝光度，取得美國大學提供獎學金赴美就讀的機會。

而今年潘政琮的種子培訓計畫不僅已滿10周年，更將邁入新的里程碑，他所屬基金會在去年11月與AJGA完成授權簽約，未來三年將每年在國內舉辦3場AJGA國際系列賽，每場賽事男、女前3名球員，以及年度三場積分最高的男、女球員，將獲得隔年的AJGA巡迴賽全卡資格，省去了年輕選手過去必須赴美參加資格賽的龐大花費。

對於為台灣年輕選手開創了一條更佳便捷且能省去大量開銷的旅美途徑，潘政琮也分享了自己15歲時雖然已經奪得亞運銀牌，但卻因為沒有任何AJGA資格，在2007年赴美時就是獲得橡樹谷學院給予他外卡名額，而他也相當爭氣的在該場賽事拿下前5名佳績，進而取得AJGA巡迴賽全卡資格，後續更因而取得大學全額獎學金，當年的契機也成為他高爾夫球生涯的重大轉捩點。

談到投入大量金錢與心力來幫助國內青少年球員，潘政琮坦言看到這些年輕球員的成長，讓他覺得比自己奪冠更有意義，「去年我們有做過一個評估，過去我們幫助過40到50位選手中，已經有20到30位拿到大學獎學金，儘管這個過程中我們花了2、3000萬，但這些選手贏得的獎學金已經接近1億元，這是很好的投資，儘管這投資不會回到我身上。」

今年首場潘政琮AJGA國際系列賽將於1月21日至22日在全國花園鄉村俱樂部舉行，第二場則是獲得汎德永業冠名贊助，將於1月29日至30日在大溪高爾夫球場舉行，第三場賽事則預計在4月初登場。