印度羽賽／挑戰失敗露笑容 戴資穎解釋：沒想到差這麼多

世界排名從第4回升到第3位的我國羽球「一姊」戴資穎，今天印度公開賽第二輪遭遇世界排名16的泰將蘇妮妲（Supanida Katethong），小戴全場掌握戰局，只花35分鐘就以21：12、21：11打下對戰6連勝，率先晉級8強，明天將和世界排名第6的中國大陸何冰嬌連兩站對決，爭取4強資格。

小戴前一站打進馬來西亞公開賽決賽，本周排名提升1位來到世界第3；今天面對蘇妮妲，小戴都是主動一方，首局曾有連拿9分攻勢，第二局也打出7：0猛攻拉開差距。

雖握有絕對領先，小戴仍使用「挑戰」權，不過第二局2次「挑戰」都失敗，局末第二度失敗時，鏡頭還捕捉到擊球出底線的小戴揚起嘴角，笑意藏不住。

難得在場上展露情緒，小戴賽後受訪還原現場，她解釋說：「沒想到（球）差這麼多。」不過失分無損她強勢打下6連勝結果，且今天她是新德里當地時間早上9點開場，結束賽事後有充足時間治療。

29歲的小戴透露，每場比賽結束後，至少會花2到3小時治療，打早場的比賽有更充裕的時間，早起倒不是問題，她笑說：「打第一場滿好的，我上禮拜有被訓練過了。」小戴前一戰在馬來西亞首輪就是打9點開場比賽，8強賽和何冰嬌也是早上10點對決，明天將上演生涯第20度對決，小黛將尋求6連勝。