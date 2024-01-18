江原冬季青奧連結多樣冬季活動 盼帶動地方觀光

第4屆江原冬季青年奧運19日將開幕，這次賽事將重新利用2018年平昌冬奧建設場館等既有設施，同時配合周邊活動規劃，希望帶動當地觀光。

2024年第4屆江原冬季青年奧林匹克運動會1月19日至2月1日將在韓國江原道登場，這也是冬青奧首次在歐洲以外地區舉辦，本屆賽事將在江陵、平昌、橫城、旌善等4個都市同時進行，1900多名選手同場競技，目標吸引25萬名觀眾到場觀賽。

江原冬青奧組委會立下「環保」原則，比賽會場沿用2018平昌冬奧建設場館，並租賃既有民間滑雪場設施，完全避免新建場館的不必要浪費，節省大筆預算花費同時，使用已經舉行過多次大型賽事的設施，安全性也更受保障。

本屆賽事共設7大項、15小項，短道速滑、冰球、冰壺等冰上項目都在江陵舉行；雪車、雪橇等滑行類項目在平昌；各類滑雪項目則分布在平昌、橫城及旌善進行。

各場館外也配合當地特色與比賽項目設置多樣體驗、活動設施，例如滑冰、韓國傳統遊戲體驗、冬季傳統飲食試吃，以及迷你冰壺與冰球、迷你跳台滑雪、迷你冬季兩項體驗等，同時也都備置VR體驗設施與奧運相關展覽。

19日將在江原速度滑冰會場舉行的開幕式也是一大亮點。開幕式總導演梁正䧺表示，這次開幕式主題是一名夢想成為太空人的少女，在幻想世界中與未來真正成為太空人的自己相遇的故事，希望藉這次開幕式為現場青少年帶來更多追尋夢想的活力與希望。

而呼應環保永續的大原則，開幕式中點燃聖火也首次在場外同時點亮LED聖火，可以不畏風吹雪打照亮14天賽期，也較實體聖火來得環保。

韓方雖不是第一次舉辦奧運賽事，但為避免去年世界童軍大會慘況重演，關於環境衛生、食品安全等事前準備工作也格外謹慎，各相關部會首長陸續前往視察準備進度，大會也在各國選手入住前，對在選手村餐廳及住宿設施內服務的705名廚房人員進行體檢，降低食物中毒發生風險。

江原冬青奧組織委員會表示，延續平昌冬奧經驗，這次賽事也為選手及觀眾健康徹底實施預防措施，也呼籲參賽選手、相關人員及前往現場的觀眾勤洗手，注意個人衛生。