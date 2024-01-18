PLG／吉祥物瑞迪加巧虎 攻城獅強強聯手推孩童主題周

新竹御頂攻城獅隊今天宣布本周舉辦孩童為主題的「361° 瑞迪巧虎同學會」，小朋友最喜歡的巧虎將現身攻城獅主場同樂，球團也針對孩童規劃一系列活動，包含賽前巧虎唱跳表演、小獅三對三籃球賽、寶寶爬行大賽、寶寶搬搬樂，且首度與兒童教育品牌「巧虎」洽談授權合作，本周球員將穿著巧虎主題球衣」出賽。

攻城獅球團從第一個賽季就開始舉辦孩童專屬主題日，本季已邁入第4年，除首度與兒童教育品牌「巧虎」合作，並由2023到2026官方頂級合作夥伴361°冠名贊助，推出「361° 瑞迪巧虎同學會」。

本週末兩日賽前巧虎皆會攜手攻城獅吉祥物瑞迪與紙箱Uncle為孩子帶來精彩唱跳表演，兩日共吸引破200位小小獅紫軍報名，且兩日賽事進行中，皆會聽到熟悉的巧虎聲音為場上球員加油。1月21日賽前「小獅紫三對三籃球賽」將在主場館開打，三對三冠軍成員將獲得361°品牌籃球鞋款，球團期待能透過更多專屬活動安排，持續深耕親子族群，讓所有家庭客都能在攻城獅主場留下深刻回憶。

巧虎確定出席「361° 瑞迪巧虎同學會」 跟著巧虎來攻城獅隊主場看球賽。圖／攻城獅隊提供

除了賽前活動，攻城獅主場總是萌翻全場的經典活動也包含「寶寶爬行大賽」與「寶寶搬搬樂」，此兩活動也是在釋出活動消息後即報名秒殺，寶寶爬行大賽與寶寶搬搬樂冠軍將可獲得冠軍獎牌與攻城獅周邊商品。

攻城獅球團於每年孩童主題週皆公開徵件，讓小小獅紫軍畫出球員，就有機會讓作品成為361° 瑞迪巧虎同學會賽事球員出場大螢幕視覺。當日帶著手稿作品至球迷服務處，就可以兌換攻城獅小贈品。本周末攻城獅球員也將著「巧虎主題球衣」出賽，球衣以虎紋襯底，搭配胸前巧虎可愛的招牌笑容，攻城獅球團希望能將巧虎朝氣且有自信的精神，分享給所有親子族群，讓攻城獅也成為孩子成長歷程的重要回憶。

除了主題球衣外，球團也推出主題短TEE、主題帽TEE、包屁衣、雙面午睡枕等豐富商品。