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網球／費德勒造訪納達爾故鄉 夢幻合體超過70萬球迷按讚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾和退役網壇傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上演夢幻合體。 截圖自納達爾IG
納達爾和退役網壇傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上演夢幻合體。 截圖自納達爾IG

雖因傷無緣今年澳網，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）名字仍躍上媒體版面，且是和退役網壇傳奇「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上演夢幻合體，兩人在納達爾故鄉馬略卡島上的納達爾網球學院再聚首，納達爾一在社群上傳合照馬上造成轟動，不到12小時就吸引超過70萬人按讚、超過8千則留言。

「費納」生涯對戰40次，多次對決都是網壇史詩級戰役；兩人是過去20年網壇最具指標性的選手，場下也有好交情，費德勒前年在拉沃盃退休，擔任隊友的納達爾忍不住淚灑球場。

去年因傷提前結束賽季的納達爾，澳網前雖在布里斯本公開賽復出，但因肌肉輕微拉傷選擇退出接續的澳網，回到家鄉的他邀請費德勒造訪，促成這次夢幻合體。

「很高興有你在這裡，感謝你的造醠，希望很快就能再見面。」納達爾在社群上傳和費德勒的3張合照，兩人除面對鏡頭微笑，也留下交談身影。

納達爾 費德勒 澳網

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