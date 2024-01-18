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桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒只花19分鐘就晉男單16強

中央社／ 台北18日電
林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單首輪，僅花不到19分鐘就勝出。 新華社資料照
林昀儒在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單首輪，僅花不到19分鐘就勝出。 新華社資料照

台灣桌球一哥林昀儒今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單首輪，僅花不到19分鐘，以3比0橫掃地主卡達選手阿布杜瓦哈，攜手馮翊新晉級16強。

林昀儒今年1月前2站賽事包括WTT男子總決賽、杜哈球星挑戰賽，男單最終都栽在中國選手梁靖崑手上，而中國隊在上週包攬5冠後，並未派人參加在卡達舉行的杜哈挑戰賽男單項目，也確定兩人本週不會碰頭。

林昀儒在與陳思羽闖進混雙8強賽後，凌晨在男單首輪上陣，對手為地主卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab），林昀儒以4比0開局，隨後穩定維持2分以上的差距，再靠著一波6比0攻勢收尾，以11比3搶下首局。

林昀儒次局以11比4再下一城，第3局更是一鼓作氣以11比2勝出，16強將對戰德國削球手菲盧斯（RuwenFilus），過去4度交手，雙方勝負各半。

除了林昀儒晉級外，馮翊新也以直落3淘汰印度選手蘇拉瓦朱拉（Snehit Suravajjula），與高承睿一同前進男單16強。

至於「師徒檔」莊智淵、高承睿男雙賽事同樣傳出捷報，以3比2擊退新加坡組合，闖進8強。

女單部分，鄭怡靜、陳思羽首輪各以局數3比0淘汰法國選手魯茲（Camille Lutz）、匈牙利選手杜拉（Dora Madarasz），躋身16強。

林昀儒 挑戰賽 陳思羽

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