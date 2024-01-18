巴黎奧運／納達爾稱霸法網中央球場 拳擊金牌也要在此產生

巴黎奧運將在7月26日開幕，每年吸引無數球迷朝聖羅蘭加洛斯球場（Stade Roland Garros）除了進行網球賽，也安排拳擊賽，到時會在容納15000人的中央球場產生這兩個競賽項目的金牌。

巴黎繼1900、1924年後第3次舉行奧運，今年興建兩座新場館，其餘場地都是復刻，每年主辦法國網球公開賽的羅蘭加洛斯球場變身奧運場地，成為最受矚目的場地之一。

巴黎奧運網球、拳擊金牌將在羅蘭加洛斯球場的中央球場產生。記者藍宗標／攝影

羅蘭加洛斯球場在1928年落成，經過多次擴建，進行現代化工程，擁有18座紅土球場，將為巴黎奧運提供兩座有屋頂的球場。

球場導覽人員指出，不會為了奧運網球賽改變球場，當然維持紅土，這是法國的傳統和榮耀，進行拳擊賽則在紅土上方加裝設施。

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）生涯22座大滿貫冠軍，其中14座在法網封王，在羅蘭加洛斯球場締造無人能敵的紀錄，這位導覽人員說：「其實羅蘭加洛斯球場不只網球、拳擊賽，過去也曾進行籃球賽。」