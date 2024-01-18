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巴黎奧運／游泳項目在室內橄欖球場舉行 教練黃智勇覺得利多

中央社／ 巴黎17日電
巴黎奧運的台灣游泳教練黃智勇，今天勘查游泳比賽場地，親身感受一下室內橄欖球場的視覺、距離和空間感，也瞭解比賽泳池和熱身池的相關資訊。 （體育署提供）
巴黎奧運的台灣游泳教練黃智勇，今天勘查游泳比賽場地，親身感受一下室內橄欖球場的視覺、距離和空間感，也瞭解比賽泳池和熱身池的相關資訊。 （體育署提供）

巴黎奧運游泳項目將在室內橄欖球場搭建臨時泳池比賽，今天教練黃智勇也隨著體育署參訪團進行場勘，黃智勇透露，近年來比賽在大型場館內搭建臨時泳池已是趨勢，對王冠閎反而有利。

巴黎奧運的水上運動共有5個項目，其中水上芭蕾、水球、跳水都在巴黎奧林匹克水上運動中心舉行，馬拉松游泳則選在塞納河，至於游泳則是在巴黎拉德芳斯體育館。

巴黎拉德芳斯體育館原本是一座室內的橄欖球場，也可舉辦演唱會，最多可容納4萬名觀眾。這次巴黎奧運游泳比賽期間，會搭建臨時泳池和熱身池，場地也會圍一半起來，屆時可供1.4萬名觀眾入場。

黃智勇在接受媒體訪問時說道，近幾年國際的大型游泳賽事幾乎都是這樣的舉辦模式，「既不用花大錢蓋正規的游泳池，也可讓場地多種運用，現在搭建臨時泳池的技術非常成熟，所以今天就是進場感受一下氛圍，也詢問了籌委會一些關於水溫的部分。」

黃智勇提到，已經達到奧運200公尺蝶式參賽A標的愛徒王冠閎，其實比較喜歡在大場地裡出賽，「主要是因為他覺得看起來的視覺角度，會讓50公尺的水道看起來更短，所以會更有信心。」

提到今年巴黎奧運的目標，黃智勇在接受中央社記者訪問時說：「台灣沒有選手拚進過奧運游泳的決賽，我想這會是我們今年努力並且想達到的目標。」

上屆東京奧運，王冠閎在200公尺蝶式預賽飆出1分54秒44的成績闖進16強，但可惜後繼乏力沒能晉級決賽，不過他在預賽成績其實比最後銅牌選手的成績還要快0.01秒。

王冠閎 橄欖球 體育署 巴黎奧運

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