巴黎奧運／選手村 我分到39間單人房

中華奧會巴黎奧運考察團在當地時間16日視察趕工中的選手村，中華代表團分配到獨棟的7層樓公寓，多達39間單人房，另有33間雙床房，體育署長鄭世忠說：「運氣不錯，選手擁有最舒適的休息時光。」

選手村可容納1萬4250位奧運選手、8000位帕奧選手，預定5月完工，在賽會結束後重新規畫成社會住宅，不同建築物各有風格，而非一模一樣，被形容為「法國人展現自我個性」。

中華代表團分到的公寓，單人房數量最多，同幢還有其他國家代表團，巴黎奧運籌委會並未透露國名，相關人士認為應是小國家。

鄭世忠表示，這次大會為了環保，使用地板冷卻系統，透過每個房間類木質地板下方布滿S型管線，夏天攝氏11到14度的冷水流通，讓地板溫度下降，間接讓室內溫度下降。他說，團本部會評估向大會租借移動式空調，在選手村使用；歐洲人較少吹冷氣，但亞洲人睡覺較常仰賴冷氣，回國後也會建議教練、選手提前適應，做一些調整室內空調溫度的因應措施。此外，各國可自行設計選手村外牆，體育署會和國訓中心討論如何布置，讓更多人認識台灣和選手。

考察團也踩點體操項目舉辦場館貝爾西體育館，我國選手對於這裡並不陌生，中華競技體操隊總教練林育信指出，「每個單項都有專屬高台，符合奧運規格。」