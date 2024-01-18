排球／新北竹林中學國中部 排球聯賽奪首冠

新北市中和區竹林中學國中部排球隊在112學年排球聯賽拿下冠軍，在教練莊凱崴領軍下，雖然隊員升上國中後才接觸排球，透過辛勤練習、經驗傳承及團隊默契，逆轉局面如願奪冠。

竹林中學排球隊成立6年，在莊凱崴悉心帶領下，高中部代表隊連續5年拿新北市排球聯賽冠軍，國中部代表隊也發揮潛能，近期拿下隊史上首座冠軍盃。

莊凱崴指出，隊上成員都是國中才接觸排球，基本動作和觀念較弱，訓練時須將基本功做好，才有可能訓練更高難度技術，賽季期間，國中部隊員也向高中部學長請益，經驗傳承也是一大優勢。

莊凱崴說，這次是國中部最後一場比賽，攸關是否能以新北第一晉級全國北區複賽，比賽之初，選手有些壓力，表現綁手綁腳，一度處於落後狀態，在某次喊暫停空檔，他鼓勵球員「你們絕對可以做到，專心享受比賽就好」，這句話也成為一劑強心針，後續表現愈來愈好，最終逆轉勝。

竹林中學校長盧志雄提到，希望學生透過練球學習待人處事、不怕面對失敗，擁有更強的心理素質，這些收穫遠比贏球來得更有教育意義。