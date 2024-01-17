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桌球／WTT杜哈挑戰賽 高承睿4局拍下德國選手闖進16強

中央社／ 台北17日電
高承睿。圖／擷自WTT官網
高承睿。圖／擷自WTT官網

「師徒檔」莊智淵、高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單首輪兵分二路，高承睿以3比1逆轉擊敗德國好手法蘭西斯卡，闖進16強；莊智淵以1比3敗給韓國選手李尚洙，無緣晉級。

WTT杜哈挑戰賽今天在卡達展開會內賽賽程，莊智淵、高承睿目前男單排名第35、31名，在迎接男雙首輪賽事前，各自先力拚男單16強門票。

高承睿男單首輪對手為排名第29的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），雙方唯一1次交手是在去年6月拉哥斯挑戰賽，兩人當時鏖戰5局，高承睿以局數2比3落敗。

相隔7個月再度碰頭，高承睿已今非昔比，排名也從昔日的世界第68名大幅躍升，儘管高承睿以6比11丟掉首局，但隨後連追3局，以11比8、14比12、11比9逆轉收下勝利。

高承睿挺進16強後，下一戰對手將是瑞典選手卡森（Kristian Karlsson）、日本選手戶上隼輔之間的勝方。

至於莊智淵則是先盛後衰，以11比6、8比11、11比13、4比11敗給韓國選手李尚洙，苦吞對戰8連敗。

女雙部分，世界排名第4的鄭怡靜與李昱諄上週新賽季首站搭檔出師不利，今天再戰杜哈挑戰賽，首輪就與世界第53名德國組合溫特（Sabine Winter）、考夫曼（Annett Kaufmann）激戰5局，最終以11比2、9比11、5比11、11比8、9比11敗下陣來。

莊智淵 桌球 鄭怡靜

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