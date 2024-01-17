快訊

仁寶旺年會／萬元紅包人人爽領！許勝雄加碼撒上億現金 伍佰也直呼羨慕

上班到晚上9點觸法！遭檢舉雇童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

晚間值勤突暈倒…台中51歲警官急送醫 手術搶救中

桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒陳思羽挺進混雙8強

中央社／ 台北17日電
台灣桌球一哥林昀儒。圖／新華社資料照
台灣桌球一哥林昀儒。圖／新華社資料照

揮別開季搭檔首站一輪遊陰霾，台灣桌球一哥林昀儒陳思羽今天在WTT杜哈挑戰賽混雙首輪，以3比1淘汰印度組合吉納納賽卡蘭與巴特瑞，8強將對決中國組合林高遠與王曼昱。

林昀儒本週參加世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽，這也是他連續3站在卡達的賽事，他上週與陳思羽征戰杜哈球星挑戰賽，混雙意外在首輪敗北，本週重振旗鼓，原地再戰杜哈挑戰賽。

林昀儒與陳思羽混雙首輪對手為世界排名第10的印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra），林昀儒開賽展現正手拍威力，迫使對方頻頻發生失誤，趁機取得7比2領先，隨後未給對手太多機會，以11比4先聲奪人。

陳思羽、林昀儒次局開局正手拍輪流出狀況，陷入0比3落後，儘管一度追成1分差，卻未能把握機會，以6比11丟掉1局。

台灣組合第3局克服0比4落後劣勢，以11比9拿下、搶先聽牌，第4局則在6比6平手情況下，靠著林昀儒反手擰再度超前，並以一波5比0攻勢收尾，林昀儒與陳思羽以11比6迎接本季合作首勝，8強賽將碰上中國組合林高遠與王曼昱。

林昀儒稍作休息後，男單首輪將出戰地主卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab），而陳思羽也將在女單賽事登場，與匈牙利選手杜拉（DoraMadarasz）爭奪16強門票。

林昀儒 陳思羽 挑戰賽

延伸閱讀

桌球／世團賽對手出爐 台灣男、女團拚奧運門票

桌球／林昀儒5局惜敗 無緣WTT杜哈球星挑戰賽4強

桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒逆轉晉級8強

桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒勝西班牙選手晉16強

相關新聞

印度羽賽／排名回升第3 戴資穎直落2闖頭關

新球季第一站就打進馬來西亞公開賽決賽的我國羽球「一姊」戴資穎，今天帶著回升到第3位的世界排名迎接印度公開賽首戰，面對世界...

排球／中國作梗我遭取消U20主辦權 體育署4點聲明回應

原訂今年7月將在我國舉辦的2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽，在近日傳出中國大陸因為兩岸關係複雜無法派隊參賽，對...

桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒陳思羽挺進混雙8強

揮別開季搭檔首站一輪遊陰霾，台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT杜哈挑戰賽混雙首輪，以3比1淘汰印度組合吉納納賽卡蘭與...

排球／U20亞錦賽我遭取消主辦 排協證實：因中國提出異議

原訂今年7月20日至27日將在我國舉辦的「2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽」，在近日卻傳出我國遭取消承辦的消息...

桌球／世團賽對手出爐 台灣男、女團拚奧運門票

世界桌球團體錦標賽2月將在韓國釜山登場，台灣隊總教練吳文嘉今天表示，將力拚8強、搶下奧運資格，而他看好女團有望以分組第1...

足球／真心換絕情！ 足壇傳奇名教穆帥遭提前解僱

巧婦難為無米之炊、傳奇教練魔力鳥黯然離任！「魔力鳥」穆帥16日深夜確定被義甲老牌球隊羅馬解僱，穆帥前往財政不健康的羅馬首年，就大打穆式足球，死守老派的效率足球球風，率隊成為歐協聯史上首位冠軍，多次表示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。