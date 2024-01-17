桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒陳思羽挺進混雙8強

揮別開季搭檔首站一輪遊陰霾，台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在WTT杜哈挑戰賽混雙首輪，以3比1淘汰印度組合吉納納賽卡蘭與巴特瑞，8強將對決中國組合林高遠與王曼昱。

林昀儒本週參加世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽，這也是他連續3站在卡達的賽事，他上週與陳思羽征戰杜哈球星挑戰賽，混雙意外在首輪敗北，本週重振旗鼓，原地再戰杜哈挑戰賽。

林昀儒與陳思羽混雙首輪對手為世界排名第10的印度組合吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）與巴特瑞（Manika Batra），林昀儒開賽展現正手拍威力，迫使對方頻頻發生失誤，趁機取得7比2領先，隨後未給對手太多機會，以11比4先聲奪人。

陳思羽、林昀儒次局開局正手拍輪流出狀況，陷入0比3落後，儘管一度追成1分差，卻未能把握機會，以6比11丟掉1局。

台灣組合第3局克服0比4落後劣勢，以11比9拿下、搶先聽牌，第4局則在6比6平手情況下，靠著林昀儒反手擰再度超前，並以一波5比0攻勢收尾，林昀儒與陳思羽以11比6迎接本季合作首勝，8強賽將碰上中國組合林高遠與王曼昱。

林昀儒稍作休息後，男單首輪將出戰地主卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab），而陳思羽也將在女單賽事登場，與匈牙利選手杜拉（DoraMadarasz）爭奪16強門票。