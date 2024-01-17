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印度羽賽／排名回升第3 戴資穎直落2闖頭關

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印度羽賽／排名回升第3 戴資穎直落2闖頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

新球季第一站就打進馬來西亞公開賽決賽的我國羽球「一姊」戴資穎，今天帶著回升到第3位的世界排名迎接印度公開賽首戰，面對世界排名32的中國大陸對手高昉潔，小戴第二局雖曾陷入3分落後，最終仍逆轉比分，以21：14、21：18迎接勝利。

小戴和高昉潔過去交手3次，小戴取得2勝1敗優勢，不過前一度對戰已是2018年10月的法國公開賽。今天迎接相隔6年的對戰，小戴開賽雖先失分，但馬上以4：0攻勢要到領先，虛攻、網前高質量小球也能換成分數，技術暫停時取得11：8領先，恢復比賽後仍掌握主動權，以21：14先下一城。

第二局小戴先打出3：0的開局攻勢，領先一度達5：1，但先被高昉潔追平，再被11：10超前；技術暫停後小戴連2球都失誤送分，包括網前大好機會的攻擊球掛網，不過小戴從10：13落後下急起直追，14：16連拿3分要回領先，17：17時再打出另一波3：0攻勢，最終在對手掛網失誤下以21：18晉級第二輪。

印度公開賽緊接在馬來西亞公開賽進行，屬於BWF超級750系列，總獎金750萬美金，昨天首日賽程黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、男單羽球王子」王子維和蘇力揚以及女雙許雅晴／林琬清先出線，今天小戴成為第一組晉級的台將，接續包括白馭珀、男雙李芳任／李芳至雙胞胎、混雙李佳馨葉宏蔚等都將上陣。

羽球 葉宏蔚 李佳馨

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