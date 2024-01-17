江原冬季青奧開幕在即 2裁判驗出諾羅病毒

第4屆江原冬季青年奧運19日將開幕，但組委會今天證實已有2名裁判驗出感染諾羅病毒，奧會期間食安問題引發關注。

2024年第4屆江原冬季青年奧林匹克運動會1月19日至2月1日將在韓國江原道舉行，韓聯社報導，大會組織委員會今天表示，裁判等6名大會相關人員因出現食物中毒症狀，16日接受檢查，其中2人的檢體驗出諾羅病毒，目前已返回住處休息。

據了解，這些出現症狀的患者14日都曾在平昌會場內的餐廳用餐，之後出現畏寒、嘔吐、腹瀉等症狀，但經組委會調查，會場及餐廳烹煮食材的設施都沒有發現污染等問題，目前仍在確認感染途徑。

為確保參與這次冬青奧選手及相關人員的健康安全，組委會9日起於選手村餐廳及住宿設施內服務的705名廚房人員進行事前檢測，驗出感染諾羅病毒的9人已採取隔離措施。

本次賽事將在江原道的江陵、平昌、橫城、旌善等4個都市同時進行，包括1900名選手在內，預計將有來自80多國共1萬5000多人參與。在去年韓國主辦世界童軍大會傳出大規模中暑、衛生問題後，同樣為國際活動的本次冬青奧相關準備工作也格外受重視。