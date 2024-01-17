排球／我遭取消U20主辦權 體育署強調中國來台參賽無限制 

原訂今年7月將在我國舉辦的2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽，在近日傳出中國大陸因為兩岸關係複雜無法派隊參賽，對於比賽地點有所異議，最終亞排聯也做出將賽事轉給印尼主辦的狀況，對此，體育署今天下午也發出聲明強調，中國來台參賽並無困難或限制，體育署及相關部會亦提供專案協助，甚至優先處理渠等入境事宜。

有關2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽主辦權由我國改為印尼，體育署回應如下：