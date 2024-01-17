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排球／我遭取消U20主辦權 體育署強調中國來台參賽無限制 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣原訂於今年7月20日至27日舉辦亞洲U20男排錦標賽，因中國抗議地點被取消，體育署對此回應了。 圖／中華排協提供(資料照)
台灣原訂於今年7月20日至27日舉辦亞洲U20男排錦標賽，因中國抗議地點被取消，體育署對此回應了。 圖／中華排協提供(資料照)

原訂今年7月將在我國舉辦的2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽，在近日傳出中國大陸因為兩岸關係複雜無法派隊參賽，對於比賽地點有所異議，最終亞排聯也做出將賽事轉給印尼主辦的狀況，對此，體育署今天下午也發出聲明強調，中國來台參賽並無困難或限制，體育署及相關部會亦提供專案協助，甚至優先處理渠等入境事宜。

有關2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽主辦權由我國改為印尼，體育署回應如下：

一、有關亞洲排球聯合會（下稱亞排聯）將原定於我國舉辦之本賽事更改至印尼，體育署深表遺憾，尤其我國排協112年接獲主辦權後，已投入相當人力及經費開始籌辦。

二、據悉，中國排球協會向亞排聯表示，本賽事在我國舉辦，中國將因政治因素無法派隊參賽，係屬其內部政策，與我方無關。尤其是歷年來我國主辦各項國際賽事，中國隊來臺參賽並無困難或限制，體育署及相關部會亦提供專案協助，優先處理渠等入境事宜。

三、體育署輔導我國體育團體參與國際體育事務，向來以保障我國運動員參與國際賽事，及維護我國體育團體參與國際體育組織權益，善盡國際體壇成員責任為優先考量，且恪遵國際奧林匹克憲章及1981年兩會洛桑協議。

四、未來體育署將偕同中華奧林匹克委員會賡續輔導各體育團體，倘有涉及我會員權益事項，應事先與所屬國際體育組織妥善溝通及爭取，並預擬處理方式，以確保臺灣的尊嚴及國際參與空間。

體育署 排球

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