排球／U20亞錦賽我遭取消主辦 排協證實：因中國提出異議

原訂今年7月20日至27日將在我國舉辦的「2024年第22屆亞洲U20男子排球錦標賽」，在近日卻傳出我國遭取消承辦的消息，中華民國排球協會秘書長黃國光在今天透露，最主要的因素就在於中國排球協會對於比賽地點提出異議，最終亞洲排球聯合會也做出更改地點的決議，中華排協深表遺憾。

去年12月亞排聯做出決議將由我國承辦第22屆亞洲U20男子排球錦標賽，當時新任排球協會秘書長黃國光也特地前往拜會中國排管中心，希望他們能夠派隊參賽，並獲得對方的善意回應，不過26日中國排協就向亞排聯提出隊賽事舉辦地點的異議，希望亞排聯能夠重新考慮比賽地點。

中華排協秘書長黃國光。記者劉肇育／攝影

黃國光在今天受訪時表示，中國排球協會提出的理由是因為兩岸關係複雜，中國將無法派隊前來參加，加上這次賽事將攸關2025年世界U21男子錦標賽資格，最終在15日召開的臨時理事會中也決議，改由印尼承辦這次的亞洲U20男子排球錦標賽。

黃國光指出，中華排協在去年底確定取得賽事主辦權後，就已經積極籌備，包括經費、人力、物力、設施協調都準備完畢，並向亞排聯重申希望賽事能如期舉辦，對於最終仍無法改變亞排聯決議，中華排協也深表遺憾。

不過亞排聯也提出以今年亞洲女子排球挑戰者盃承辦作為替代，賽事預計在5月底登場，不過由於中國已經取得FIVB女子排球挑戰盃參賽資格，將不會派隊來台；此外，中華排協也已經針對明年男子排球挑戰者盃的主辦權向亞排聯提出申請，希望繼續把國際賽事帶入國內舉行。

對於這次我國遭取消主辦權一事正好發生在總統大選過後，也讓外界猜測是否有政治考量，黃國光則強調，中國排協早在去年12月就提出對於比賽地點的異議，之所以會在15日召開臨時理監事會做出決議，單純是因為15日為賽事報名截止日，應與總統大選結果無關。