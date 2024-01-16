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澳網／拍下37歲老將 「小蠻牛」回歸墨爾本強勢晉級

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。路透
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯。路透

世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天在中央球場迎接澳網首戰，面對今年男單會內賽第3年長的法國老將賈斯蓋（Richard Gasquet），首盤「小蠻牛」雖被逼到「搶7」，但搶下首盤後就展現壓制力，後兩盤只讓對手拿下3局，以7：6（7：5）、6：1、6：2迎接勝利。

20歲的阿爾卡拉斯去年因傷缺席澳網，但接續3場大滿貫至少都打進4強，溫布頓更高捧金盃，加上2022年美網冠軍，是網壇當紅炸子雞。

今年以第2種子身份參賽，阿爾卡拉斯首戰安排在澳網第3日中央球場的壓軸場，他和2003年就參加澳網的賈斯蓋正面對決，首盤雙方互保發球局，阿爾卡拉斯「搶7」在4：5落後下連趕3分先下一城，第二盤馬上破發成功，第三盤更是連拿4局，最終在第5個賽末點發出「再見愛司」，直落3拿到第二輪門票。

回歸打出強勢表現，阿爾卡拉斯笑說：「這是我第3次在這出賽，我之前就說過，之前我有過很不錯的旅程，我很享受，今天感覺也非常好。」

對手賈斯蓋是今年澳網男單會內賽第3老將，年紀僅次於38歲的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）和同歲同胞「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），雖沒能突破「小蠻牛」，離場時仍獲得滿場掌聲，阿爾卡拉斯也大力稱讚對手。

「他是很棒的人，非常好的人，我們交流並不多，但他是很棒的人、很出色的選手。」阿爾卡拉斯說。

「小蠻牛」過去兩度參加澳網，最佳成績是2022年的第三輪，今年打出強勢開局，第二輪將碰義大利索內戈（Lorenzo Sonego）。

阿爾卡拉斯 澳網 Richard Gasquet

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