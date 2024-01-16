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台灣阿信付出獲肯定 林謝罕見獲頒東華大學榮譽教授

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東華大學頒發榮譽教授聘書給有「台灣阿信」之稱的林謝罕見（右）。圖／宏國關係事業提供
東華大學頒發榮譽教授聘書給有「台灣阿信」之稱的林謝罕見（右）。圖／宏國關係事業提供

國立東華大學今天於宏國德霖科技大學國際會議廳，由校長趙涵㨗頒發榮譽教授聘書給有「台灣阿信」之稱的宏國集團宏國德霖科技大學董事長林謝罕見女士，肯定她對教育的付出與卓越貢獻。

回顧過往，曾被李前總統登輝譽為「台灣阿信」的宏國阿嬤林謝罕見，她與集團創辦人林堉琪先生創立「宏國關係事業」，集團旗下有房地產宏國建設股份有限公司、凱撒飯店連鎖、宏國德霖科技大學、林堉琪先生紀念基金會、見賢思琪基金會等事業，1978年接辦四海工專，這46年來，四海工專經過改制及改名成為宏國德霖科大，秉持她「德化學子、霖霑社會」的辦學宗旨，培育無數技術人才。

林謝罕見長期熱心公益，公益義舉不勝枚舉；在榮譽事蹟上更是不計其數，如獲選全國好人好事代表、獲頒行政院顧問、獲頒台北市榮譽市民、擔任榮民總醫院惠眾醫療救濟基金會常務董事及國際崇她社社長，也因她的率真美德，前副總統謝東閔曾題字「傳家有道惟存厚、處事無奇但率真」贈給宏國阿嬤留存。

在教育貢獻上，林謝罕見長期關懷學習障礙兒童，同時開辦宏國福城校區，提供中老年人的快樂學園，多年來，她長期付出在教育上，她所帶領的宏國德霖科大榮獲「品德教育特色學校」、「友善校園績優學校」、「生命教育特色學校」、「三好校園實踐學校」等殊榮，同時，「品德教育實踐家」也成為她在教育界無人能撼動的金字招牌。

在心靈關懷種子的散播上，林謝罕見常說：「願有多大、力就有多大」，以「發願樹」的願系列活動至今已19個年頭，結合環保和正向思考意義的發願樹活動，讓學生們寫下心中願望，一起貼在大型環保材質發願樹上，透過師生齊聲為需要幫助的人發願，19年來，已針對溫柔相待、惜福感恩、關懷弱勢、環境永續、品德教育、反毒、防疫等主題，不斷教育學生發願為他人，具體實踐品德教育，並向社會散播心靈關懷的種子。

今年林謝罕見獲頒「榮譽教授」，這位年近九旬，充滿生活智慧的「宏國阿嬤」，長期關心學生教育，其人生經驗及生活智慧堪足為所有教授的學習典範，如今國立東華大學禮聘為榮譽教授，更讓她的人生故事增添傳奇色彩。

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