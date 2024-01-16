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印度羽賽／林俊易無緣複製4強佳績 與周天成首輪就落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「左手重砲」林俊易前一戰大馬羽賽打進四強，但轉戰印度首輪就落馬。 中央社
「左手重砲」林俊易前一戰大馬羽賽打進四強，但轉戰印度首輪就落馬。 中央社

屬於BWF超級750系列的印度公開賽今天點燃戰火，男單5名台將全部集中在籤表上半部，上午賽程就有4人上場，但只有蘇力揚闖過頭關，「一哥」周天成、剛在馬來西亞公開賽打進4強的「左手重砲」林俊易都落馬，首輪止步。

總獎金85萬美金的印度公開賽緊接在馬來西亞公開賽後登場，周天成、林俊易、「羽球王子」王子維、蘇力揚和李佳豪都從吉隆坡轉戰新德里，但早上賽程李佳豪遭日本渡邊航貴3局逆轉，周天成面對世界排名第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）也浪費第二局14：8優勢，讓後來居上的普拉諾以21：6、21：19帶走勝利。

上周勇闖馬來西亞公開賽4強的林俊易，今天面對世界排名29的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）沒能複製佳績，首局19：21讓出，第二局7：2領先下遭對手連趕8分逆轉，最終以16：21出局。

先登場的4名台將，只有世界排名34的蘇力揚嚐到勝利滋味，補進會內賽的他面對世界排名27的法國兄弟檔小波波夫（Christo Popov），第一局瓦解對手2個局點，以23：21、21：18逆轉。

若是今晚上陣的王子維也能闖關，蘇力揚和王子維第二輪就會上演「寶島內戰」。

今天打頭陣的女將宋碩芸出師不利，10：21、15：21敗給印尼印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）；「中租學霸」許玟琪拚逆轉勝也失利，以18：21、21：12、13：21敗給新加坡楊佳敏。

剛在馬來西亞打進決賽的我國「一姊」戴資穎，昨天才抵達新德里，明天迎接首輪賽程，對手是中國大陸高昉潔。

林俊易 周天成 王子維

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