「馬桶狼」留下！F1賽車一級方程式的強權梅賓車隊15日深夜宣布，「馬桶狼」沃爾夫與車隊簽下3年續約，將繼續掌管梅賓車隊、擔任領隊與執行董事。退役車手馬桶狼是車壇少見的戰略專家、兼投資客、兼明星領隊，他率領梅賓連霸7年廠牌冠軍，但近年來被紅牛車隊力壓一頭，手握7冠的沃爾夫不認為有人能做得比他更好，將繼續挑戰紅牛車隊。

繼續執掌梅賓

根據《英國廣播公司》報導，F1賽車一級方程式的傳統豪強梅賓車隊15日深夜官宣，手握1/3梅賓股權的「馬桶狼」沃爾夫，將續約3年，繼續擔任車隊的領隊與執行董事，這筆合約將至2026賽季結束為止。

這位F1明星領隊資歷顯赫，在他率領梅賓的2014到2020共7個賽季，連霸7年車廠冠軍，旗下車手「車王」漢米爾頓更寫下個人7冠，創立銀箭王朝。而賽場之外，沃爾夫更是少見的多領域奇才，這位退役車手早早買入威廉姆斯車隊的股份，加入董事會、並以執行長一職開始高層生涯，投資眼光與戰略能力極佳，在11年前正式加盟梅賓，也以明星領隊身份頻頻出現在鎂光燈前。

馬桶狼提到，他與梅賓車隊共同股東拉特克里夫爵士（同為英格蘭豪門曼聯的股東）、卡樂尼厄斯商討後，得出共識目前管理階層仍是一時之選，他自信表示，不認為有其他候選人在梅賓領隊能做得比自己更好，他將繼續執掌車隊到國際車聯規則大改的首季（2026賽季），每逢車壇規則大改，F1戰況都會出現一定的版圖更迭，2026賽季應該會是馬桶狼想率領車隊重新搶回王朝的時刻。

談未來佈局

談及未來如何應對現任冠軍車廠紅牛（已完成車隊、車手三連霸），根據《電訊報》報導，沃爾夫對當前車手佈局還是挺滿意的，他認為25歲的拉塞爾雖然度過艱難的第2個賽季，但他仍舊很年輕，沃爾夫重申拉塞爾是梅賓的未來。

至於39歲的車王漢米爾頓，沃爾夫也還是信心十足，他認為年紀對老漢這樣的車手來說，只是個數字，7冠在手的老漢仍是車壇最高水準，只要給他一台好車、一台他能信任操作的車子，老漢可以挑戰個人第8冠。顯然，沃爾夫繼續信任他的車手陣容，等待梅賓在研發上不要落後紅牛太多。

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