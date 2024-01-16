大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

我國一姊戴資穎在馬來西亞羽球公開賽女單四強戰逆轉擊敗中國陳雨菲，其中首局一記反拍勾對角，入選本屆賽事最佳反手拍。

戴資穎首局和陳雨菲一度戰成10：10平手，小戴調動對手後，先把球擊向後場，接著在網前對角線發動攻勢，陳雨菲則放小球反擊，不過小戴預判對手想法，使用犀利的反手拍勾對角，角度刁鑽且落點精準，讓陳雨菲只能揮空拍。

戴資穎和陳雨菲的對決被世界羽聯形容為「大師級演出」的史詩級戰役。可惜小戴在決賽不敵南韓球后安洗瑩，無緣賽史第5冠。

戴資穎賽後進帳1萬200分積分，積分93736分超越日本山口茜，重返世界第3。女單世界前10依序為安洗瑩、陳雨菲、戴資穎、山口茜、西班牙馬琳（Carolina Marin）、中國何冰嬌、印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、中國韓悅、華裔美籍張蓓雯、中國王祉怡。

我國女將許玟琪則下降2名，排第25，宋碩芸上升1名，登上第29。男子選手方面，周天成上升1位，排世界第13，林俊易維持第21，王子維第28。

男雙部分，李洋／王齊麟仍是世界第10，李哲輝／楊博軒第17，李芳任／李芳至上升至第24，盧敬堯／楊博涵下滑至第25。女雙李佳馨／鄧淳薫降至世界第24，混雙葉宏蔚／李佳馨降為第13。