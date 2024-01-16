巴黎奧運／羽球場館謝絕參觀 劉佳城：聽簡報不知真實狀況

中華奧會組成巴黎奧運賽前考察團前進巴黎，第2天參訪行程除了拜會奧運籌委會總部，也到羽球場館、法蘭西體育場了解場地現況，由於部分場館不開放，只能透過工作人員簡報，考察團無法完全了解實際情況，羽球就是明顯的例子。

巴黎奧運將於7月26日揭幕，拉夏貝爾門體育館是新建場館，可容納6700名觀眾，成為羽球主戰場，這次謝絕考察團參觀內部，只透過工作人員解說。

中華羽球隊總教練劉佳城表示，聽簡報的方式無法呈現場地真實狀況，基本上問了風向、燈光這兩大問題，除了會有順逆風，燈光也因法國羽球公開賽、奧運可能不同。

法國公開賽3月將在拉夏貝爾門體育館開打，中華隊主力選手可望參賽，劉佳城指出，奧運有3面比賽場地，法國公開賽則是4面，燈光部分可能調整。