奧運／法蘭西體育場施工中 中華隊教頭孫念祖有點失望

巴黎奧運賽前考察團今天前往法蘭西體育場了解現況，中華田徑隊總教練孫念祖不諱言：「這座田徑場目前施工中，看起來有點失望。」

法蘭西體育場為了1998年世界盃足球賽而興建，法國當時也以地主隊身分奪下隊史首冠，可容納77083人，是全國最大體育場，今年成為巴黎奧運田徑主場地，預定3月下旬整修完工。

這個知名場地多功能，過去除了世足賽，還辦過2003年世界田徑錦標賽、2007年世界橄欖球錦標賽、2016年歐洲國家盃足球賽，一直是法國足球、橄欖球國家隊的主場館，今年迎接奧運更受期待。

除了運動賽事，法蘭西體育場也舉辦藝文活動，每年都會舉辦國際頂尖歌手的大型演唱會。

孫念祖今天仔細觀察法蘭西體育場，經由導覽了解相關設施，也提出自己的看法；他表示，這座體育場離選手村大約10到15分鐘車程，算是方便，熱身場地有地下通道，選手檢錄後可直接帶到賽場。