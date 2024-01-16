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梅西險勝哈蘭德 生涯3度榮獲FIFA最佳男子球員獎

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西獲國際足總最佳男子球員獎，他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎。 （美聯社）
阿根廷足球巨星梅西獲國際足總最佳男子球員獎，他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎。 （美聯社）

阿根廷足球巨星梅西今天榮獲國際足總最佳男子球員獎（The Best FIFA Men's Player），他以些微優勢擊敗英格蘭足球超級聯賽曼城隊球星哈蘭德，這也是梅西生涯3度獲得該獎。

法新社報導，哈蘭德（Erling Haaland）轉會到曼城隊的首個賽季就踢進52球，原本被各界看好能奪下2023年國際足總最佳男子球員獎，但梅西（Lionel Messi）仍險勝奪下殊榮。

梅西去年率領巴黎聖傑曼隊贏得法國甲級足球聯賽冠軍，之後又效力美國職業足球大聯盟的邁阿密國際隊，並率隊奪下聯盟盃冠軍。

梅西2022年領軍阿根廷國家隊贏得世界盃足球賽後，也獲得2022年國際足總最佳男子球員獎，他首次榮獲該獎則是2019年。

梅西 大聯盟 英格蘭

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